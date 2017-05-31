مسؤول أمريكي: عملية الرقة ستبدأ قريبًا

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قال بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي، في التحالف الدولي ضد “داعش” الإرهابي، اليوم الثلاثاء، إن عملية استرداد الرقة من تنظيم داعش، ستنطلق قريبًا.

وجدد ماكغورك في كلمة خلال مؤتمر لوزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، عزمهم العمل مع قوات سوريا الديمقراطية (التي يشكل “ب ي د” عمودها الفقري).

وقال في هذا الصدد، ” نعمل هنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونحن على بعد كيلومترين اثنين عن الرقة، والعملية ستبدأ قريبًا، فلا استطيع التصريح بأي شيء عن تاريخ انطلاقها ولكن قربية جدًا”.

وتتكون قوات “سوريا الديمقراطية” في جزئها الأكبر من تنظيم “ب ي د” الذراع السوري لتنظيم “بي كا كا” الإرهابي، وجناحه العسكري “ي ب ك”.‎