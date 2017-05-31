الجيش الأردني يعلن مقتل متسللين اثنين من الأراضي السورية

أثناء محاولتهما تهريب مواد مخدرة إلى المملكة

كلنا شركاء: ليث الجنيدي- الأناضول

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أن قواته قتلت شخصين خلال محاولتهما التسلل إلى المملكة من الأراضي السورية.

وقال بيان نشره الجيش على موقعه الرسمي، نقلًا عن مصدر عسكري مسؤول (لم يسمه) إن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس الإثنين، محاولة تهريب كمية من المخدرات، حيث حاول شخصان اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية”.

وأضاف أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل الشخصين (لم يحدد جنسيتهما)، اللذين تم ضبط 50 ألف حبة ترامادول (مادة مخدرة) بحوزتهما”.

وأشار إلى أنهما “كانا يحاولان تهريب حبوب الترامادول إلى داخل المملكة (…) وقد تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.