نيوزلندا تساهم بمليون دولار لبناء مدرسة للسوريين في أورفة التركية

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قال سفير نيوزيلندا لدى أنقرة، جوناثان أندرو كور، إن بلاده سوف تساهم بمبلغ مليون و280 ألف دولار نيوزلندي (نحو 904 آلاف و457 دولار أميركي)، لصالح بناء مدرسة للأطفال السوريين في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

جاء ذلك في رسالة وجهها سفير نيوزيلندا في تركيا، اليوم الثلاثاء، إلى مستشارية الخزانة العامة في وزارة المالية التركية، ونقلتها وكالة الأناضول.

وأضاف سفير نيوزيلندا في رسالته، إن المساعدة المقدمة تشمل بناء مدرسة في ولاية شانلي أورفة التركية، مؤلفة من طابقين و23 فصلاً دراسيًا، لدعم تعليم الأطفال السوريين في شانلي أورفة.

وتستضيف تركيا نحو 3 مليون لاجئ سوري يتوزعون على مدن عدة، بحسب أرقام رسمية.