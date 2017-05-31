(فيلق حمص) يعلن اندماجه في (أحرار الشام)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أعلن فيلق حمص العامل في ريف حمص الشمالي، مساء أمس الثلاثاء 30 أيار/مايو، اندماجه في صفوف حركة أحرار الشام الإسلامية.

وأفاد بيان نشرته حركة أحرار الشام الإسلامية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اندماج فيلق حمص في صفوف الحركة جاء “استجابة لأمر الله في وحدة الصف والاعتصام، وتلبية لنداءات وتطلعات أهلنا الصامدين الثابتين في ريف حمص الشمالي”.

ويعتبر فيلق حمص أحد أكبر الفصائل الثورية العاملة في ريف حمص الشمالي، وكان قد أُعلن في حزيران/يونيو 2014، عن تشكيله من اندماج عدة فصائل عاملة على أرض حمص اندماجاً تاماً، وهي (كتائبُ أحفادِ خالدِ بنِ الوليد، كتائبُ أتباع الرسول، فوج الفاتحين، جبهة الأصالة والتنمية، كتيبةُ أبو أسعد النمر، كتيبة أحباب الرسول العاملة في الرستن، كتيبة شهداء الخالدية)، بالإضافة إلى كتيبة شهداء البياضة، والمعروفة باسم كتيبة “عبد الباسط الساروت”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، أعلن فيلق حمص وكبرى الفصائل المقاتلة في محافظة حمص تشكيل غرفة عمليات مشتركة أطلقت عليها اسم “غرفة عمليات ريف حمص الشمالي”، لمقاتلة قوات النظام وميليشياته.

وأعلن فيلق حمص في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016، عن إعادة ترتيب صفوفه، وتعيين “نخبة من الضباط لمتابعة المسيرة”، بعد نحو 10 أيام على فقده ثلاثة من قادته في ريف حمص الشمالي، وهم: العميد “محمود أيوب” المستشار العسكري لفيلق حمص، والعقيد الركن “شوقي أيوب” رئيس قسم التخطيط في (الفيلق)، والمقدم المهندس “فيصل عوض” رئيس قسم الإشارة، والذين قضوا بغارة جوية استهدفت جنازة العقيد “شوقي أيوب” في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.