تمهيداً لمعركة الرقة… واشنطن ترسل أسلحةً للميليشيات الكردية

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قال مسؤول أمريكي، الثلاثاء (30 أيار/مايو)، إن واشنطن بدأت إرسال أسلحة للميليشيات الكردية في سوريا لمساعدتها في استعادة مدينة الرقة من تنظيم “داعش”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول الأمريكي قوله إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.

وتزامنت هذه التصريحات مع ما صرّح به بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأمريكي، في التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، اليوم الثلاثاء، حيث قال إن عملية استرداد الرقة من التنظيم، ستنطلق قريبا.

وجدد ماكغورك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لوزارة الخارجية الإيطالية في العاصمة روما، عزمهم العمل مع قوات سوريا الديمقراطية. حيث قال “نعمل هنا مع قوات سوريا الديمقراطية، ونحن على بعد كيلومترين اثنين عن الرقة”.

وأكد ماكغورك أن “العملية ستبدأ قريباً، فلا أستطيع التصريح بأي شيء عن تاريخ انطلاقها ولكن قريبة جداً”.