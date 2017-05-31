هروب أكثر من ثلث محامي سوريا…

معاوية مراد: كلنا شركاء

كشف نقيب المحامين السوريين، نزار سكيف، عن هروب 9000 محامي خارج البلاد، من أصل 25500 محامي هم عدد المحامين المسجلين في النقابة حتى نهاية 2016.

وأضاف سكيف في حديث لموقع “سيريانديز” الموالي: “تم شطب جميع من غادروا أو إغفال قيدهم لعدم تسديدهم الرسوم السنوية المتوجبة عليهم، أو لمخالفتهم أحكام المادة 106 من النظام الداخلي التي حددت المهل التي يستطيع فيها المحامي الغياب عن منطقة الفرع الذي ينتمي إليه بشرط إعلام رئيس الفرع وأخذ موافقته”.

وعن محامي المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، أكد سكيف أنه تم إحداث فروع جديدة لهؤلاء في مبنى النقابة بالعاصمة دمشق، وتم استئجار مقر لفرع إدلب في مدينة اللاذقية، وكذلك فرع دير الزور.

وتحدث سكيف عن قرارات جديدة تدرس في النقاب لزيادة رواتب المحامين، ودراسات لتعديل مجمل القانون الناظم لمهنة المحاماة.

وتعرّض الكثير من المحامين للاعتقال، وبعضهم قتل تحت التعذيب في أقبية مخابرات النظام، في حين تعتبر مهنة المحاماة من أكثر المهن الفاسدة التي عمل النظام على استغلالها لإدانة معارضيه وزجهم في السجون وإصدار قرارت بالاعدام لبعضهم، ويعمل جزء كبير ممن بقي في حضن النظام كوسطاء في محاكم الإرهاب لابتزاز المواطنين بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية.