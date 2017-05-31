(الأرض لنا).. كسر خطوط الدفاع الأولى للميليشيات الإيرانية في البادية السورية

ميسرة الزعبي: كلنا شركاء

أعلنت كتائب الثوار فجر اليوم الأربعاء (31 أيار/مايو)، طرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من عدة مواقع في البادية السورية، ضمن معركة أطلقت عليها اسم (الأرض لنا)، وذلك بعد تهديدات وجهها التحالف الدولي لتلك القوات للابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق.

وأفاد المكتب الإعلامي لـ (جيش أسود الشرقية) من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بتشكيل غرفة عمليات جديدة تحت مسمى (الأرض لنا)، تضم كلاً من جيش أسود الشرقية وقوات أحمد العبدو.

وأشار إلى أن غرفة العمليات شنّت فجر اليوم هجوماً واسعاً على مواقع النظام والمليشيات الإيرانية في البادية السورية، واستطاعت كسر خطوط الدفاع الأولى للمليشيات الإيرانية، والسيطرة على نقاط متقدمة بالقرب من حاجز ظاظا والسبع بيار في البادية السورية.

وأكد المصدر انسحاب سيارات محملة بقتلى من المليشيات الإيرانية باتجاه مطار السين، وتصاعد ألسنة اللهب داخل مواقع النظام والمليشيات المساندة له بعد استهدافها براجمات الصواريخ.

ويأتي تقدم الثوار باتجاه حاجز ظاظا، بعد أن ألقت طائرات التحالف الدولي مناشير ورقية على مناطق سيطرة قوات النظام في البادية السورية تطالبه فيها، بالابتعاد عن معبر التنف الحدودي مع العراق.

وقال سعيد سيف، الناطق الرسمي باسم قوات “الشهيد أحمد عبدو” في تصريح سابق لـ “كلنا شركاء”، إن طائرات التحالف الدولي ألقت مناشير ورقية فوق مناطق سيطرة قوات النظام، والتي تبعد مسافة 30 كيلومتراً عن معبر التنف الحدودي.

وأضاف أن التحالف طلب من قوات النظام الابتعاد عن المنطقة إلى حاجز (ظاظا) والذي يبعد نحو 55 كيلومتراً عن المعبر، وقال إن التحالف الدولي حذر قوات النظام والميليشيات الموالية له من الاقتراب إلى المعبر.