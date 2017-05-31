سلاح الغواصات الروسيّ يدخل الحرب الدعائية على (داعش)

وليد غانم: كلنا شركاء

منذ تدخلها في سوريا، تحاول موسكو تجريب مختلف أنواع الأسلحة سواء البرية أو الجوية أو البحرية، إلا أن جديد الروس كان استخدام سلاحٍ من تحت سطح البحر، حيث أطلقت غواصة روسية في البحر المتوسط أمس الأربعاء أربعة صواريخ على مواقع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

وجاء في بيانٍ صادرٍ عن وزارة الدفاع الروسية أن الفرقاطة “الأميرال ايسين” والغواصة “كراسنودار” التابعتين للأسطول البحري الروسي، أطلقتا 4 صواريخ مجنحة من طراز “كاليبر” من شرق البحر المتوسط على مواقع “داعش” بالقرب من تدمر وأصابت جميع الأهداف.

وأشار البيان إلى أن “الغواصة “كراسنودار” أطلقت الصواريخ من قاع البحر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها أخطرت كل من القيادة الأمريكية والتركية والإسرائيلية بعملية الإطلاق في الوقت المناسب عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك.

وكانت مراكز أبحاثٍ وخبراء، أكدت أنّ الترويج للسلاح الروسي يعتبر هدفاً رئيساً لتدخل موسكو في سوريا، وقال مدير مركز أبحاث شبكة القيادة الأوروبية، لوكاس كوليسا، في وقت سابق لوكالة الأناضول “إنّ موسكو تروّج من خلال هذه المشاركة، لأنظمتها العسكرية، ومن الممكن أن تعقد صفقات بيع كبيرة لهذه الأسلحة، وبالتالي فإنّ مشاركتها ستعود بالنفع على اقتصاد البلاد”.