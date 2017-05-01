الجيش الإسرائيلي يعتقل سورياً تسلل إلى هضبة الجولان المحتل

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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت مواطنا سوريا عبر إلى منطقة الجولان المحتل.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إن المعتقل الذي لم يكن مسلحا عند الاعتقال اقتيد إلى التحقيق باعتباره تخطى منطقة تعتبرها إسرائيل خطيرة من الناحية الأمنية، وتفرض عليها جملة من الإجراءات المشددة.

ولم تورد الصحيفة أي معلومات بشأن هوية المعتقل أو الأسباب التي دعته لتخطي الشريط الشائك الذي يفصل الجولان المحتل عن الأراضي السورية.

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية الحادثة على أنها أمر استثنائي، حيث توجد بين الحدود والسياج الفاصل بين المنطقتين المحتلة والمحررة منطقة طولها عشرات حتى مئات الأمتار.

وأضافت المصادر بأن الجيش الإسرائيلي يحقق حالياً بكيفية اجتياز السوري الحدود دون تمييزه عدا عن وجود سياج أمني حديث ومتطور في المنطقة، أيضا تتميز المنطقة بنشاط أمني كثيف للقوات الأمنية المشرفة على المنطقة، بوسائلها القتالية المختلفة والمتقدمة.