الإئتلاف ينهي عضوية كتلة الأركان و يختار 12 فصيلاً لتمثيله

زيد المحمود: كلنا شركاء

أصدر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة قراراً بإنهاء عضوية كتلة الأركان، التي كانت تمثل المجلس العسكري في الائتلاف، وفقاً لإعلانٍ صحفيّ صادر عن الدائرة الإعلامية اليوم الأربعاء.

وعزا الائتلاف ذلك إلى حلّ المجلس العسكري الذي كانت تمثله كتلة الأركان، ما يعني غياب “الأصل الذي يمثلونه” وفق قرار اللجنة القانونية، مشيراً إلى إجماع الهيئة السياسية على قرار انهاء عضوية الكتلة.

وفي المقابل، قال الائتلاف إنه هيئته السياسية شكلت لجنة خاصة تواصلت مع الفصائل العسكرية، لغرض الحوار معها بشأن التمثيل السياسي في الائتلاف، وقد حددت اللجنة 12 فصيلاً، وفق معايير تم التوافق عليها، وجرى التواصل معها بعد إقرار ذلك من قبل الهيئــة السياسية، حيث وافق أغلبها على المشاركة، فيما تنتظر اللجنة موافقة البقية، كما قضت بتشكيل مجموعة عمل للتنسيق المشترك بين الائتلاف وكافة القوى العسكرية.

ويشمل برنامج الإصلاح، الذي طرحه رئيس الائتلاف المنتخب الأستاذ رياض سيف، و تبنته الهيئة السياسية، سلسلة من الخطوات ترمي إلى تحديث النظام الأساسي، وتعزيز حضور قوى المجتمع المدني والقوى السياسية، وإنشاء مجموعات عمل مشتركة مع النقابات والمجالس المحلية والأحزاب والهيئات السياسية والشباب والقوى الثورية والشخصيات الفكرية والمجتمعية ورجال الأعمال، بما يضمن أوسع نطاق من المشاركة في القرار الوطني السوري، إلى جانب اعتماد مبدأ الشفافية والمحاسبة، واطلاع الرأي العام السوري على مسيرة العمل السياسي بكل تحدياتها وأوضاعها بشكل يعيد ثقة الشارع السوري بثورته وهيئاته الوطنية.