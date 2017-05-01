قوات النظام وجيش (خالد) يتناوبان على حرق محاصيل درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

للأسبوع الثاني على التوالي تواصل قوات النظام أحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظة درعا، فيما أحرق جيش (خالد بن الوليد) مساحات من الأراضي الزراعية غرب درعا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الناشط أحمد الديري أن مقاتلي جيش خالد أحرقوا مساحات زراعية واسعة جنوب مدينة (نوى) بالمقربة من مناطقهم في تل (الجموع)، كما أنهم منعوا المزارعين من الاقتراب من حقولهم.

وأضاف الديري لـ “كلنا شركاء” إن مقاتلي جيش خالد عن طريق ما يعرف بـ (الحسبة) يحتكرون محصول القمح في مناطق سيطرتهم غرب درعا بهدف تخزين المحصول، وقال إنهم يمنعون خروج القمح إلى مناطق سيطرة كتائب الثوار، كما أنهم يقومون بطحن القمح لصالح مخبز بلدة (الشجرة) المخصص لمقاتلي جيش خالد وأسرهم.

في المقابل، أقدمت قوات النظام على إحراق مساحات واسعة من الأرضي الزراعية المزروعة بالقمح شرق درعا، كما أحرقت حقول القمح بمحيط بلدة (محجة) ومحيط بلدة (زمرين) شمال درعا.

وأضاف الديري أن قوات النظام استهدفت (حصادة) جنوب مدينة (خربة غزالة) يوم الاثنين الماضي (29 أيار/مايو)، ما أدى لإصابة أربع من العمال، كما استهدفت قوات النظام المزارعين جنوب بلدة (أم ولد) شرق درعا من مواقعها بمطار (الثعلة العسكري).