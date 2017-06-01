صفقة تبادل تنهي أسر قياديّ ثوري في سجون ميليشيات إيران

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلن كلٌ من حركة أحرار الشام والإسلامية وفيلق الشام، أمس الثلاثاء، عن إبرام صفقة تبادل أسرى مع قوات النظام، أسفرت عن تحرير القائد العسكري في الفيلق “محمد عبد الكريم الدغيم” ومعتقلين آخرين.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في إدلب إن القيادي الدغيم (أبو كرمو) كان وقع في الأسر بقبضة الميليشيات الشيعية الإيرانية خلال معارك مدينة حلب العام الماضي، وقد شهدت بلدته “جرجناز” في ريف إدلب احتفالات شعبية بعودته سالماً بينهم.

وقال أحد الأسرى المحررين في تسجيلٍ مصور، نشرته حركة “أحرار الشام” إنه كان معتقلاً مع أخيه منذ خمس سنوات في سجن مدينة اللاذقية، ثم نقل إلى فرع “أمن الدولة” بالعاصمة دمشق، تمهيدا لتسليمه شمالي سوريا.

ولم تذكر الفصائل المسؤولة عن العملية ماذا قدمت في المقابل، في حين وردت أنباء غير مؤكدة عن تسليم كتائب الثوار لأربعة عراقيين من الميليشيات الإيرانية كانوا في الأسر لدى الثوار.