مقتل أحد مؤسسي وكالة (أعماق)

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى الإعلامي وأحد مؤسسي وكالة (أعماق) المقربة من تنظيم “داعش”، ريان مشعل، بقصفٍ جويٍ لطيران التحالف، استهدف مدينة الميادين في ريف دير الزور.

ونعى الناشط “حذيفة أبو اليمان” مقتل شقيقه في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك” اليوم الأربعاء (31 أيار/مايو)، فقال: “أزف إليكم نبأ استشهاد شقيقي الأكبر (براء كادك)، والمعروف باسم (ريان مشعل)، هو وطفلته (ليان)، إثر غارة جوية للتحالف استهدفت منزله في منطقة الميادين بدير الزور، اللهم إني أشهد له أنه كان غيوراً على دينه وما خرج إلا لإعلاء كلمتك”.

والتحق الإعلامي “مشعل” بتنظيم “داعش” أواخر عام 2013، بعد أن كان مطلع الثورة أحد مؤسسي شبكة “حلب نيوز”، التي اهتمت بتغطية أحداث مدينة حلب وريفها.

واتهمه عدد من الناشطين ومن المقربين له في شبكة “حلب نيوز” بتسليم عدد من كوادر الشبكة لتنظيم “داعش”، إلى جانب ناشطين إعلاميين، منهم (أبو صطيف) “عبد الوهاب مللا”.

وكتب “وائل عادل” تدوينة على “فيسبوك” قال فيها: “كان مؤسس بحلب نيوز في 2013، وكانت انطلاقتي معهم بالإعلام، بس طار العجي وصار مع داعش وأسس وكالة أعماق، وكان يضحك علينا ويقول ما بعرف شي ويشتغل معهن بالسرّ هالغدّار”.

وأضاف “انا أتهمك بأنك أنت سبب شيلة أبو صطيف عبد الوهاب منلا رفيقك اللي تغديت معه بالنهار وغدرت فيه بالليل، وأنت سبب شيلة كتير شباب”.