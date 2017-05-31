(الأسايش) تطلق سراح نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي

رزان العمر: كلنا شركاء

أطلقت قوات الأسايش التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي، اليوم الأربعاء (31 أيار/مايو)، سراح كلٍ من “فصلة يوسف”، نائبة رئيس المجلس الوطني الكردي، و”نشأت ظاظا”، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، بعد اعتقالٍ دام لـ 22 يوماً.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن “يوسف” قولها بعد الإفراج عنها اليوم: “ما زادني ألماً أنني اعُتقلت بأيدي الكرد، وأمضيت 22 يوماً في منفرداتهم”.

وأشار الموقع إلى أنه خلال فترة اعتقال “يوسف” وردت أنباء تفيد بأن الأسايش أفرجت عنها، لكنها فضلت البقاء في السجن إلى أن يتم الإفراج عن جميع زملائها الذين اعتقلوا من قبل الأسايش.

ونشرت صفحة “نشأت ظاظا” على “فيسبوك” بياناً لـ “ظاظا”، شكر فيه “كافة الأخوة والأصدقاء من أبناء شعبنا الكردي في كوردستان سوريا”، “وقيادة قواعد وجماهير حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، والمجلس الوطني الكردي، وذلك لتضامنهم معنا ومع كافة المختطفين في سجون مسلحي العمال الكردستاني وفرعه السوري”.

وأكد أن “مثل هذه الممارسات التعسفية تجاه مشروعنا لا يخدم قضية شعبنا ووحدة البيت الكردي في كوردستان سوريا، ولن تثني من عزيمتنا وعزيمة رفاقنا”.

وكانت قد أغلقت قوات الأسايش يوم الثلاثاء 9 أيار/مايو، مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي، واعتقلت 13 عضواً من الأمانة، بينهم “فصلة يوسف”، بعد مداهمة المقر الذي افتتحه أعضاء الأمانة متحدين قرار القيادة العامة لقوات الأسايش بمنع فتح أي مكتب يتبع المجلس بدون ترخيص، لتفرج الأسايش في وقت لاحق عن 10 منهم، وتبقي على ثلاثة أعضاء رهن الاعتقال.