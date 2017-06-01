رافعاً العلم الروسي… رتلٌ عسكريٌ يصل مواقع قوات النظام في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

تواصل قوات النظام وحلفائه إرسال التعزيزات العسكرية إلى مركز مدينة درعا لليوم الرابع على التوالي، وكانت تعزيزات اليوم مختلفة عن الأيام الماضية، ولا سيما أن الرتل العسكري القادم من العاصمة دمشق كان يرفع العلم الروسي.

وقال الناشط أحمد المصري، إن رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 5 دبابات حديثة، إضافة إلى ثلاثة عربات (بي إم بي)، وثماني سيارات تنقل خبراء عسكريين، و25 سيارة تنقل مقاتلين، وصل مواقع قوات النظام في مدينة درعا.

وأضاف المصري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن الطيران الحربي رافق الرتل من العاصمة وحتى وصوله إلى مقر عمليات قوات النظام في ملعب (البانوراما) شمال مدينة درعا، مشيراً إلى أن الرتل كان يرفع العلم الروسي عوضاً عن علم النظام، مؤكداً أنها المرة الأولى التي يصل فيها رتل عسكري إلى درعا يرفع العلم الروسي.

وأوضح أن الرتل الذي وصل اليوم هو الرتل الخامس من نوعه خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن إرسال الأرتال العسكرية يتزامن مع تزايد احتمالات شن قوات النظام والميلشيات الموالية له حملة عسكرية في الجنوب السوري، تستهدف المناطق المحررة.

وبدوره، قال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ (كلنا شركاء)، إن كتائب الثوار استهدفت مقر عمليات قوات النظام في ملعب (البانوراما) براجمات الصواريخ، كما استهدفت طريق دمشق ـ درعا الدولي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، والذي يعتبر طريق إمداد قوات النظام في مركز مدينة درعا.