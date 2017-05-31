جرحى في الشيفونية ومعارك محتدمة في حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية

عبادة الشامي: كلنا شركاء

أصيب العديد من المدنيين بجروح، جراء قصفٍ صاروخيٍ تعرضت له بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية، بالتزامن مع محاولاتٍ لقوات النظام التقدم على جبهة حوش الضواهرة في المنطقة.

وقال الناشط “علي أبو حواء”، من مركز الغوطة الإعلامي، إن عدداً من المدنيين بينهم أطفال أصيبوا في بلدة الشيفونية جراء القصف بصواريخ أرض – أرض على المنطقة، بالتزامن مع قصف مدفعي على المناطق السكنية في البلدة.

وأضاف “أبو حواء” في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن قوات النظام استهدفت أيضاً مدينة دوما بقصف مماثل بقذائف المدفعية، كما تعرضت بلدة حوش الضواهرة للقصف أيضا.

وفي الأثناء، حاولت قوات النظام التقدم على بلدة حوش الضواهرة، وأكد “أبو حواء” أن النظام استخدم خلال المعارك مدرعات حربية مستغلاً حالة الاقتتال الحاصل بين فصائل الغوطة.

وقال الناطق باسم هيئة أركان جيش الإسلام “حمزة بيرقدار”، في تغريدة على حسابه في “تويتر: “لليوم الرابع على التوالي تحاول قوات الأسد اقتحام حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية بتمهيد مدفعي، رغم خسارتهم وإفشال المحاولات السابقة”.

وكان قد أعلن جيش الإسلام يوم الإثنين الماضي 29 أيار/مايو، مقتل وجرح العشرات من عناصر قوات النظام وميليشياته، إثر محاولاتهم اقتحام حوش الظواهرة، وقال بيرقدار حينها إن 40 عنصراً من قوات النظام سقطوا بين قتيل وجريح، إثر صدّ محاولة اقتحام حوش الضواهرة.