شركة روسية تستورد كميات كبيرة من خضروات وفواكه سورية

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ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية أن شركة “أديغ-يوراك” تعتزم استيراد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه السورية وتوزيعها في الأسواق الروسية عبر التعاقد مع شركة “ماغنيت” إحدى أكبر شبكات التجزئة في روسيا.

وتعتزم “أديغ-يوراك” التي تتخذ من مدينة مايكوب جنوب روسيا مقراً لها، استيراد ما يصل إلى ستة آلاف طن من المنتجات الزراعية السورية، قبل نهاية الصيف، مع الوصول إلى ما يتراوح بين 80 و90 ألف طن سنوياً بدءاً من 2018.

ونقلت “كوميرسانت” في عددها الصادر، الأربعاء، عن مالك الشركة، أصلان بانيش، قوله، إن الشركة تعتزم أيضاً بدء تصدير القمح الروسي إلى سورية بما يصل إلى مليون طن في العام.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك الفدرالية الروسية، بلغ إجمالي واردات روسيا من الخضراوات والفواكه والجوز في 2016 نحو 6.7 ملايين طن بقيمة 5 مليارات دولار، 14.5 ألف طن منها فقط قادمة من سورية بقيمة 10.5 ملايين دولار.

ورغم بدء استيراد الخضراوات والفواكه السورية في مارس/آذار 2016، إلا أنه لم يتسن الاستمرار فيها بسبب مشكلات مع التغليف والتعبئة، مما كان يؤثر على جودة المنتجات لدى وصولها إلى روسيا، لكن بانيش أشار إلى أنه سيتم توفير مواد روسية للتغليف بالمصانع السورية.