الميليشيات الإيرانية تستخدم المساعدات الإنسانية في عملياتها العسكرية

مراد الأحمد: كلنا شركاء

تستخدم الميليشيات المساندة لقوات النظام، المساعدات الإنسانية المقدمة للنازحين، في عملياتها العسكرية ضد كتائب الثوار في البادية السورية.

ونشرت ميليشيا (القوة الجعفرية) المساندة لقوات النظام في معاركها في البادية السورية، صورة لما قالت إنه معسكر (الإمام الحسين) في البادية السورية، وتوضح الصورة استخدام الميلشيا الخيم والمساعدات المخصصة للنازحين السوريين عن طريق “الهلال الأحمر السوري”، حيث تستخدم تلك الميليشيا الخيم أثناء تنقلها في البادية السورية.

وأثارت هذه الصورة غضب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُحرم النازحون من تلك المساعدات التي يُفترض أنها مساعدات إنسانية، وهي من أبسط حقوقهم، ويتم منحها بلا أي شرط أو قيد من قبل الهلال الأحمر السوري لتلك الميليشيا التي تقتل السوريين وتهجرهم وترتكب بحقهم أبشع جرائم الحرب.

ولا يعتبر هذا الأمر جديداً على قوات النظام وميليشياته، فقد كشفت مصادر رسميّةٌ في حكومة النظام في وقت سابق أن عشرات الأطنان من المواد الغذائية المقدّمة من برنامج الغذاء العالمي كمساعدات إنسانية تحولت إلى سلعٍ تُباع في مناطق سيطرة النظام.

وتكرر الأمر في مختلف مناطق النظام في العاصمة دمشق وحلب وحمص واللاذقية وغيرها، وفي بعض الأحيان تحولت المساعدات الإنسانية الموزّعة في مناطق النظام إلى “ديكورات” للمحال التجارية، و”شوادر” لتغطية السيارات.

وفي السويداء تمتلئ البسطات أمام مقر بنك بيمو وسط المدينة بجميع أنواع المساعدات الإنسانية التي من المفترض أنه تم توزيعها على الفقراء والنازحين في مناطق النظام، وبدل أن تصل هذه المواد إلى مستحقيها يتم تسليمها لمن يقوم ببيعها بدل الاستفادة منها.