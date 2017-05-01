(جيش خالد) يمهل الأهالي في مناطقه 3 أيامٍ لتسليم أجهزة الاستقبال

إياس العمر: كلنا شركاء

أصدر مكتب الحسبة التباع لجيش (خالد بن الوليد) المرتبط بتنظيم (داعش)، اليوم الأربعاء (31 أيار/مايو) قراراً بمنع استخدام أجهزة الاستقبال (الدش) في مناطق سيطرته غرب درعا، وطالب الأهالي بتسليمها خلال 3 أيام.

وجاء في بيان لمكتب الحسبة نشره اليوم: “إلى أهلنا المسلمين في مناطق التي تقع تحت سيطرة جيش خالد بن الوليد، نظراً لما نراه من الفساد الحاصل والغفلة المستميتة والغزو الصليبي والالحادي الذي غزا بيوت المسلمين بشكل عام وخصوصاً في شهر رمضان، ونظرا لما يعرض في هذه الأجهزة من برامج ومسلسلات محرمة، والتي لا تخلو من قلة الحياء والإلحاد والشرك”، “نطلب من جميع الأهالي الكرام المسارعة إلى تسليم الدشات والرسيفرات في مكتب الحسبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ هذا، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمسائلة الشرعية”.

وقال الناشط أحمد الديري، إن جيش خالد بن الوليد، وبعد عام كامل على تأسيسه، بدأ يطبق كامل الأحكام والقوانين المطبقة في باقي مناطق سيطرة تنظيم (داعش)، ومن تلك الأحكام، أحكام الإعدام التي أصبحت ظاهرة أسبوعية بتهم مختلفة لأشخاص داخل مناطق سيطرته.

وأشار الديري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن عدد السكان في مناطق سيطرة جيش خالد في حوض اليرموك وبلدات (سحم ـ تسيل ـ عدوان ـ جلين) غرب درعا يقدر بحوالي 50 ألف نسمة، أي ما يعادل 7 في المئة من أجمالي سكان محافظة درعا في الوقت الحالي.