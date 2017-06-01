اعتقال متّهمٍ بزعامة (داعش) في تركيا

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اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس الأربعاء، القيادي البارز في تنظيم داعش، خالص بايانجوك، الملقب بـ “أبو حنظلة”، المتهم بأنه يتزعم التنظيم في تركيا.

وقالت مصادر إعلامية تركية أن السلطات أوقفت بايانجوك أول أمس في منطقة باغجلار في مدينة إسطنبول، في إطار من الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف عناصر تنظيم داعش، بموجب مذكرة أصدرها مكتب المدعي العام لمدينة سكاريا شمال غربي البلاد، حيث قامت قوات مكافحة الإرهاب بنقله إليها لبدء التحقيقات معه.

وأشارت موقع “خبر ترك” التركي إلى أنه سبق توقيف بايانجوك أكثر من مرة قبل اتهامه بتشكيل خلية إرهابية تتبع تنظيم داعش وتهديده للسلطات التركية، وألقي القبض عليه في إسطنبول هو وزوجته في 24 يوليو (تموز) 2015، ووقتها أعلنت السلطات أنها أوقفت زعيم خلية تابعة لتنظيم داعش تعمل في تركيا. وتم توقيف 103 آخرين من المشتبه بعضويتهم في الخلية التي شكلها.

وذكر المصدر أن بايانجوك نشر شريطاً مصوراً على الإنترنت في اليوم الذي ألغى فيه مؤتمره بعدما رفضت البلدية السماح له بعقده، وصف فيه العاملين في البلدية “بالمشركين” وتوعد إياهم بأنه لن يقف مكتوف الأيدي.

من جانبها، بدأت النيابة العامة في أنقرة تحقيقات حول تصريحات أدلى بها.

وكان من المخطط أن يعقد بايانجوك مؤتمراً في السادس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي في منطقة أتيماسجوت بمدينة أنقرة، غير أن بلدية أنقرة ألغته على خلفية الاحتجاجات.