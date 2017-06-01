لافروف: (داعش) اتفق مع (قسد) على الخروج من الرقة

وليد غانم: كلنا شركاء

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، أن وزارة الدفاع الروسية لديها معلومات مؤكدة حول اتفاق بين “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتنظيم (داعش)، لانسحاب الأخير من مدينة الرقة.

وقال لافروف في بيانٍ له إن “وزارة الدفاع الروسية تؤكد هذه المعلومات، وأنها مبنية على معلومات موثوقة. وعلاوة على ذلك، بعد أن علم التنظيم بتسريب هذه المعلومات، خرج من الرقة متجها إلى تدمر”.

واعتبر “لافروف”، أن هذا الاتفاق يظهر “عدم كفاءة” التنسيق بين الجهات التي “تحارب الإرهاب” في سوريا، داعياً إلى مناقشة ذلك في محادثات “الأستانة”.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الطيران الروسي قتل أكثر من 80 إرهابياً من “داعش”، أثناء خروجهم من الرقة قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان: “وفقاً للأهداف التي اكتشفها الطيران الروسي وجهت الضربات. خسائر داعش تمثلت بمقتل أكثر من 80 إرهابيا وتدمير 36 سيارة و8 صهاريج و17 سيارة “بيك آب” مزودة برشاشات وقذائف”.

وادعى البيان أن مقاتلي “داعش” يعبرون نهر الفرات ويخرجون من الرقة، على الرغم من أنهم مطوقون من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” وقوات أميركية وفرنسية وبريطانية خاصة.