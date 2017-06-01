مقتل البحريني (تركي البنعلي) أبرز شرعيي تنظيم (داعش)

سعيد جودت: كلنا شركاء

نعى مقربون من تنظيم “داعش” على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرعي البحريني البارز تركي البنعلي، مؤكدين أنه قضى بغارة جوية للتحالف الدولي.

وأكد ناشطون حملة “الرقة تذبح بصمت” أن البنعلي قُتل الإثنين الماضي، بغارة للتحالف وسط محافظة الرقة، مشيرين أن الغارة استهدفت سيارة كانت تقل البنعلي في شارع الوادي وسط مدينة الرقة.

في المقابل، قال مقربون من التنظيم إن “البنعلي” قتل بغارة للتحالف على “ولاية الخير”، وهو الاسم الذي يطلقه التنظيم على محافظة دير الزور.

وأشارت صحيفة الوسط البحرينية إلى أن “البنعلي” لعب دوراً بارزاً في التنظيم منذ وصوله إلى سورية في العام 2014، وتبوّأ منصب الشرعي العام للتنظيم. وظهر البنعلي بشكل مفاجئ في ليبيا، وقيل إنه عاد إليها مطلع العام الجاري، وتعرّض للأسر، بيد أن حسابات موالية للتنظيم نفت ذلك.

وتعرّض البنعلي إلى هجمة شديدة من قبل ما يُعرف بـ”التيار الحازمي” داخل تنظيم الدولة، حيث يتهم الشرعي البحريني، البالغ من العمر 33 عاماً، بـ”تمييع ضوابط التوحيد”؛ لعذره الجاهلين بالشرك.

وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن تركي البنعلي كان من تلاميذ “أبي محمد المقدسي”، والمغربي عمر الحدوشي، وغيرهما، إلا أنه هاجمهم بعد انضمامه للتنظيم. وكانت السلطات البحرينية جرّدت تركي البنعلي من جنسيته، رفقة اثنين من أشقائه، في فبراير/ شباط من العام 2015.