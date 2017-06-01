قائد عمليات قوات النظام في محيط العاصمة يصل درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

ذكرت مصادر موالية للنظام، إن أرتالاً لقوات النظام وصلت خلال الأيام الماضية إلى درعا تمهيداً لعمل عسكري يتم التحضير له من قبل قوات النظام والميلشيات الموالية له.

ونشرت شبكة (درعا الآن) الموالية للنظام والمقربة من أجهزته الأمنية صورةً للعقيد في قوات النظام غيث دلا، القيادي في الفرقة الرابعة، وقالت إنه وصل درعا لقيادة العمليات هناك.

بدوره، قال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن النظام استبدل غرفة عملياته في مدينة درعا، حيث أن معارك النظام بأحياء درعا البلد خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت بقيادة الفرقة 15 قوات خاصة وفرع الأمن العسكري، بينما وصل يوم أمس العقيد في قوات النظام (غيث دلا) إلى مقر عمليات النظام ملعب درعا البلدي (البانوراما) الواقع شمال مدينة درعا.

ولفت المصري إلى أن “دلا” يعتبر الذراع الأيمن لـ (ماهر الأسد) وقد قاد قوات النظام مؤخراً في عدد من العمليات منها (وادي بردى والقابون وجوبر).

من جانبٍ آخر، قال المصري،إن خبراء عسكريين روس وصلوا إلى مقر عمليات قوات النظام، بالإضافة لعدد من قادة الصف الأول في ميلشيا (حزب الله)، مشيراً أن إرسال قوات النظام لتعزيزات آتى على خلفية الخسائر الكبيرة للنظام والميلشيات الموالية له في درعا، فعدد قتلى قوات النظام في حي (المنشية) منذ منتصف شهر شباط/فبراير الماضي تجاوز 200 قيتلاً.