عشرات القتلى والجرحى بصواريخ موجّهة في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى 15 مدنياً وأصيب أكثر من 20 آخرين، في حصيلةٍ أولية، في مجزرة ارتكبتها قوات النظام والميلشيات الموالية له اليوم الخميس (1 حزيران/يونيو) في بلدة (كفر شمس) شمال درعا.

وقال الناشط أحمد المصري أن عبوة ناسفة انفجرت بسيارةٍ تقل مدنيين على طريق كفر شمس ـ عقربا شمال درعا، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من ركاب السيارة.

وأضاف المصري لـ “كلنا شركاء” أن قوات ومقاتلي ميليشيا (حزب الله) في منطقة مثلث الموت، استهدفوا تجمعاً للمسعفين والأهالي بصواريخ حرارية موجهة، مما أدى لمقتل أكثر من 15 شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وعرف من الضحايا (محمد النصار ـ جهاد الشعير ـ عبد الاله الزرقان ـ عبد الله السواح ـ أياد الشكري ـ أحمد أبو شكري) بالإضافة للقيادي في الفرقة 46 مشاة الرائد (أحمد الحسين أبو عبادة).

على صعيد آخر واصلت قوات النظام إرسال التعزيزات العسكرية لمواقعه في أحياء مدينة درعا، بحسب الناشط محمد الحريري الذي قال لـ “كلنا شركاء” إن رتلاً جديداً من قوات النظام والميليشيات الموالية له وصل صباح اليوم لمواقع النظام في درعا المحطة.