ميليشيات (الحشد الشعبي) العراقية تتوغل في الأراضي السورية

رزان العمر: كلنا شركاء

عبرت مليشيا الحشد الشعبي العراقية أمس الأربعاء، الحدود السورية العراقية، وسيطرت على قريتين بريف الحسكة في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وقال ناشطو اتحاد شباب الحسكة إن ميليشيا الحشد الشيعي العراقي توغلت بالأمس داخل الأراضي السورية وسيطرت على قريتي قصيبة والبواردي جنوب شرق الحسكة.

وقال القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إن:” العمليات العسكرية التي تقوم بها ميليشيات الحشد في المناطق الواقعة غرب نينوى هدفها تنظيف الحدود العراقية مع سوريا، وأن قوات الحشد ستتابع أي وجود لتنظيم داعش خارج العراق يهدد الأمن العراقي”.

في المقابل، حذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قواتَ “الحشد الشعبي” العراقية من دخول الأراضي التي تسيطر عليها القوات في محافظة الحسكة. وقال المتحدث الرسمي باسمها “طلال سلو” في تصريح صحفي، أمس الأربعاء: “سنتصدى لأي محاولة من قبل الحشد الشعبي للدخول لمناطق سيطرة قواتنا، ولن نسمح لأي قوات بالدخول ضمن مناطق سيطرتنا”.

في السياق، أكد الناشط الإعلامي محمد الأحمد أن” توغل مليشيا الحشد الشعبي الطائفية إلى داخل حدود كوردستان سوريا بتوافق كامل مع الوحدات الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السوري الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني”، حسب وكالة “باسنيوز” الكردية.

ورداً على ذلك، قال “دارا مصطفى” عضو هيئة العلاقات الخارجية في منظمة أوربا لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) للوكالة إن:” الحدود السورية العراقية طويلة جدا وهي عبارة عن بادية لا يمكن ضبطها بالكامل، ونتيجة وجود معارك في تلك المنطقة من الطبيعي أن تكون هناك بعض الخروقات المحدودة بالزمان والمكان”.

وأوضح بالقول “عند الحاجة تقوم قواتنا أيضا بعبور الحدود لبضعة كيلومترات لملاحقة بعض عناصر داعش”.