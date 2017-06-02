بعد الإندماج..رئيس أركان (فيلق حمص) لـ (كلنا شركاء): خطوتنا في الاتجاه الصحيح

أسامة أبو زيد: كلنا شركاء

أعلنت حركة أحرار الشام عن انضمام فيلق حمص لها، وأفاد بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اندماج فيلق حمص في صفوف الحركة جاء “استجابة لأمر الله في وحدة الصف والاعتصام، وتلبية لنداءات وتطلعات أهلنا الصامدين الثابتين في ريف حمص الشمالي.

وتحدث “أبو مهند الحر” رئيس أركان الفيلق لـ “كلنا شركاء” حول الاندماج، فقال “أننا خطونا خطوة في الاتجاه الصحيح، في مسيرة توحيد الجهود للارتقاء بالثورة المباركة، ويقيناً بأن الفصائلية مرحلة قاربت على الانتهاء وتوحيد الصف بات قاب قوسين”.

وأضاف “أبو مهند” أن هذا الاندماج” ليس وليد اللحظة وقد بدأ العمل به منذ أشهر ليكون بخطى مدروسة ومتوازنة ومضمونة النجاح، والآن آن أوان الإعلان عنه بعد تجاوز كل المعوقات ودراسة كل الخطى بشكل صحيح”.

أما عن المعارك المستقبلية مع قوات النظام، قال رئيس أركان فيلق حمص إن التحضيرات للمعارك ضد النظام ” لم ولن تتوقف حتى نحقق ما يصبوا إليه شعبنا الثائر، ونأمل بأن يكون هذا الاندماج سببا في الارتقاء بالعمل العسكري لتحقيق أهداف ثورتنا المباركة”.

وختم “أبو مهند” بقوله “ندعو كافة القوى والهيئات الفاعلة في ثورتنا المباركة للمضي في مسيرة توحيد الجهود والاعتصام وستجدوننا عونا لكم بإذن الله”.

ويعتبر فيلق حمص أحد أكبر الفصائل الثورية العاملة في ريف حمص الشمالي، وكان قد أُعلن في حزيران/يونيو 2014، عن تشكيله من اندماج عدة فصائل عاملة على أرض حمص اندماجاً تاماً، وهي (كتائبُ أحفادِ خالدِ بنِ الوليد، كتائبُ أتباع الرسول، فوج الفاتحين، جبهة الأصالة والتنمية، كتيبةُ أبو أسعد النمر، كتيبة أحباب الرسول العاملة في الرستن، كتيبة شهداء الخالدية)، بالإضافة إلى كتيبة شهداء البياضة، والمعروفة باسم كتيبة “عبد الباسط الساروت”.

وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، أعلن فيلق حمص و كبرى الفصائل المقاتلة في محافظة حمص تشكيل غرفة عمليات مشتركة أطلقت عليها اسم “غرفة عمليات ريف حمص الشمالي”، لمقاتلة قوات النظام وميليشياته.

وأعلن فيلق حمص في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016، عن إعادة ترتيب صفوفه، وتعيين “نخبة من الضباط لمتابعة المسيرة”، بعد نحو 10 أيام على فقده ثلاثة من قادته في ريف حمص الشمالي، وهم: العميد “محمود أيوب” المستشار العسكري لفيلق حمص، والعقيد الركن “شوقي أيوب” رئيس قسم التخطيط في (الفيلق)، والمقدم المهندس “فيصل عوض” رئيس قسم الإشارة، والذين قضوا بغارة جوية استهدفت جنازة العقيد “شوقي أيوب” في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.