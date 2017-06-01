اغتيال قياديين في كتائب الثوار بدرعا ونجاة ثالث

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى اثنين من قادة لواء (المهاجرين والأنصار) بتفجير عبوة ناسفة على طريق الصورة ـ الغارية الشرقية، شرق درعا صباح اليوم الخميس.

وقال الناشط عبد الرحمن الزعبي لـ “كلنا شركاء” إن عبوّة ناسفة انفجرت بسيارة تتبع للواء (المهاجرين والأنصار) مما أدى لمقتل اثنين من قادة اللواء وعنصر يتبع للواء أيضاً، والقتلى الثلاثة هم “رأفت الحريري وأحمد الحريري وعلي الحريري”، وقال إن من ضمن القتلى قائد المخفر الثوري في بلدة (الصورة) شرق درعا، وقائد كتيبة تتبع للواء.

وكان الطريق المستهدف شهد نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي تفجيراً مماثلاً أدى لمقتل رئيس المجلس المحلي في بلدة (بصر الحرير) أحمد عودة الحريري وثلاثة من قادة فرقة (عمود حوران) وقد تبنت قوات النظام العملية وقتها من خلال نشر مقطع مصور على الصفحات الموالية للنظام يظهر لحظة الانفجار.

وأيضاً، قضى أربعة من مقاتلي لواء (المهاجرين والأنصار) قبل أسابيع بتفجير مماثل على طريق الغارية الغربية ـ صيدا شرق درعا وتبنت قوات النظام العملية من خلال نشر مقطع مصور.

على صعيد متصل تعرض قيادي في (جبهة ثوار سوريا) لمحاولة اغتيال مساء يوم أمس ببلدة (الحارة) شمال درعا، بحسب الناشط عبد السلام الجولاني، الذي قال لـ “كلنا شركاء” أن ثلاثة أشخاص أطلقوا النار على (أحمد الفروخ) القيادي في (جبهة ثوار سوريا) مما أدى لإصابته.

وأضاف أن عناصر كتائب الثوار في البلدة قاموا بملاحقة المنفذين، وتمكنوا من قتل أحدهم وهو (مسعود الكردي)، بينما تم اعتقال شخص آخر وهو (خالد القواريط)، وأكد الجولاني أنهما من خلايا تنظيم (داعش) في المنطقة، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها كشف هوية المنفذين بشكل مباشر.