(أحرار الشام) و(تحرير الشام) تتفقان على إنهاء الخلاف في قاطع البادية

زيد المحمود: كلنا شركاء

اتفقت هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، اليوم الخميس (1 حزيران/يونيو)، على خمس نقاط لحل الخلاف الحاصل بينهما في قاطع البادية، والذي حصل فيه اقتتال سقط خلاله قتلى وجرحى وأسرى من الطرفين.

وأفاد بيان مشترك وقعت عليه هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام، ونشره الشيخ “عبد الرزاق المهدي” على قناته في “تلغرام”، بأنه “تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين من الطرفين، ويضمن كل فصيل من الطرفين تقديم المطلوبين للمحكمة المتفق عليها من كلا الطرفين”.

ونص الاتفاق أيضاً على “إزالة جميع الحواجز التي أحدثت بعد الخلاف الحاصل، وإزالة حاجز السميرية مطلقًا، ولا يتم استخدامه من كلا الطرفين، وإزالة جميع المظاهر المسلحة وإيقاف التصعيد الإعلامي والتحريض من كلا الطرفين”.

كما اتفق الطرفات على تشكيل لجنة للقضاء مكونة من المشايخ التالية أسماؤهم:

أبو يوسف الحسكة/هيئة تحرير الشام

أبو إسحاق جرجناز/حركة أحرار الشام

المرجع الشيخ عبد الرزاق المهدي.