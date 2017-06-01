(الاتحاد الديمقراطي) يغلق مكتب (تيار المستقبل) في القامشلي

كلنا شركاء: رصد

أغلق مسلحو حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، أمس الأربعاء (31 أيار/مايو)، مقر تيار المستقبل الكردي (جناح نارين متيني) في الحي السياحي في مدينة القامشلي، بذريعة عدم حصوله على ترخيص.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن المتحدث الإعلامي باسم تيار المستقبل، فادي مرعي، قوله إن دورية تابعة لأسايش حزب الاتحاد الديمقراطي داهمت عصر أمس مقر تيار المستقبل في الحي السياحي، وطلبوا من جميع المتواجدين إخلائه، وثم تم إغلاقه بحجة عدم تقديم التراخيص للإدارة الذاتية المعلنة من قبل (الاتحاد الديمقراطي).

وأشار مرعي إلى أنهم يعتبرون موضوع ترخيص المكاتب خطاً أحمراً، ولا داعي للنقاش فيه، لأنه، بحسب تعبيره، لا يتوقف النضال على المكاتب، منوهاً إلى أنهم “مستمرون في النضال رغم كافة الممارسات، ولن يتم التراجع مهما كلف الأمر”.

وكانت قوات الأسايش ومناصري (الاتحاد الديمقراطي) أغلقوا وحرقوا عشرات المقرات التابعة للمجلس الوطني الكردي وأحزابه، بينما لازال باب مقر حزب البعث والأحزاب المقربة من النظام، كمقر الحزب الشيوعي الاشتراكي، مفتوحاً لأعضائه، وتحتضن عشرات الاجتماعات والنشاطات في مدينتي القامشلي والحسكة.