الجزائر تقرر إنهاء معاناة السوريين العالقين على حدودها

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أعلنت الجزائر، اليوم الخميس (1 حزيران/يونيو)، أنها قرّرت استقبال اللاجئين السوريين العالقين على الحدود مع المغرب منذ نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت قناة “النهار الجديد” الجزائرية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، بن على الشريف، قوله إنه تم اليوم في مقر الوزارة استقبال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، حمدي بخاري، وتم إبلاغه بقرار الذي اتخذ من طرف السلطات العليا الجزائرية لاستقبال اللاجئين السوريين العالقين في الحدود الجزائرية المغربية، بعد طردهم من المغرب من 17 نيسان/أبريل الماضي.

وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن قرار استقبال اللاجئين السوريين، ومنهم امرأة حامل وأطفال، جاء لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن “هذه الالتفاتة الإنسانية من الجزائر لإخواننا السوريين يعكس الوضع الصعب لهؤلاء اللاجئين على الحدود المغربية”.

وأشار الشريف إلى أنه سيتم استضافة السوريين العالقين وإسكانهم وتوفير الرعاية المناسبة، وتمكينهم من الانضمام إلى العائلات السورية الأخرى في حال رغبوا في ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد قرابة 50 يوماً علق خلالها 55 لاجئاً سورياً في منطقة شبه صحراوية على الحدود الفاصلة بين المغرب والجزائر، وافترشوا الأرض ضمن خيام مهترئة.