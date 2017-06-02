إصدار 17.000 تأشيرة للم شمل عراقيين وسوريين

أصدرت السفارات الألمانية في الربع الأول من 2017 أكثر من 17.000 تأشيرة للم الشمل العائلي لسوريين وعراقيين في ألمانيا. هذا ما يكشفه تقرير قدمته وزارتا الداخلية والخارجية للجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

يفيد التقرير أن السفارات الألمانية أصدرت في عام 2016 نحو 50.000 تأشيرة لسوريين وعراقيين هرب أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا. ووصل عدد التأشيرات للم الشمل العائلي في 2015 إلى 25.000.

وتفيد معلومات الحكومة الألمانية أن أوقات الانتظار للحصول على تأشيرة تقلصت بفضل تعيين موظفين إضافيين في السفارات الألمانية ـ ففي التمثيليات بالخارج في تركيا تقلصت تلك الفترة من 12 شهرا في 2016 إلى شهر واحد، وفي القنصلية العامة في أربيل العراقية من أحيانا 18 شهرا في السنة الماضية إلى 7 أشهر في الحاضر.

وتشهد السفارة الألمانية في بيروت إقبالا قويا حيث ينتظر طالب تأشيرة السفر بين تسعة واثني عشرة شهرا.

وليس من حق جميع اللاجئين في ألمانيا استقبال عائلاتهم. فلم الشمل العائلي للسوريين والعراقيين الذين يحملون “إقامة مؤقتة” يُعتبر لاغيا حتى مارس 2018. ويناقش البرلمان الألماني الخميس مشروع قانون تقدم به حزب الخضر من أجل إلغاء فترة الانتظار لتحقيق لم الشمل العائلي.