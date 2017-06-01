رئيس الأركان الأردني: جيشنا لن يدخل سوريا

أكد أن التهديدات على المدى المنظور إرهابية

كلنا شركاء: نصر المجالي- إيلاف

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود فريحات أن القوات المسلحة لن يكون لها أي تواجد أو دخول للأراضي السورية، كما يشاع ويقال عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال حضوره مأدبة إفطار لعدد من المتقاعدين العسكريين من الضباط وضباط الصف في محافظات الوسط أقامتها القيادة العامة، مساء الأربعاء، إن ما تقوم به القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من إعادة هيكلة للقوات المسلحة هي تصحيح لما هو موجود بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة باعتبار التهديدات على المدى المنظور تهديدات ارهابية.

اعادة هيكلة

ونقلت وسائل إعلام ومواقع الكترونية عن الفريق الركن فريحات قوله إن إعادة هيكلة القوات المسلحة تأتي خدمة لمصلحة الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، وستعمل على إتاحة المجال لكافة الوحدات والتشكيلات أن تركز على واجباتها وأدوارها، وأن تنفذ التدريب النوعي الذي يرتقي بمستوى أداء الجنود والقدرة على توفير أفضل أنواع المعدات التي تمكن الجندي من أداء واجباته على أفضل وجه.

وأكد أن إعادة هيكلة للقوات المسلحة ستمكن القيادة العامة ومختلف قيادات الصنوف والتشكيلات من إدامة الوحدات واسنادها بشكل أفضل.

وكان مدير الاستخبارات العسكرية قدم إيجازاً عن الأحداث العربية والإقليمية التي تدور بالمنطقة وآخر التطورات على المناطق الحدودية خصوصاً الشمالية والشرقية منها، كما قدم رئيس هيئة العمليات والتدريب إيجازاً عن هيكلة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبما ينسجم ويتناغم مع أدوارها والمهام والواجبات المطلوبة منها وتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الشأن.