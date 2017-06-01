(خلاف ديني) بين لاجئين سوريين في ألمانيا يودي بحياة أحدهم

كلنا شركاء: رصد

قتل لاجئ سوري طعنًا حتى الموت، في مدينة أولدنبورغ، التابعة لولاية نيدرزكسن أقصى شمال ألمانيا، على يد سوريين بسبب شجارٍ داخل مركز تجاري في المدينة.

ووفق ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “Ndr” الألماني، الخميس 1 حزيران، فإن اللاجئ قتل في الساعة السادسة من مساء أمس، خلال مشاجرة مع شابين سوريين، نشب خلاف “ديني” بينهما وتطور لطعنات في الصدر.

ووفق الموقع فإن الجاني يبلغ من العمر 22 عامًا، بينما يبلغ عمر الضحية 33 عامًا، مشيرًا إلى أن شرطة المدينة قبضت على الجاني بعد أن حاول الفرار خارج المدينة، بينما قبضت على الثالث دون مقاومة.

ويمثل الجاني أمام القاضي اليوم، ونقل الموقع عن شهود عيان أن الخلاف “يأتي لتوجهات دينية مختلفة، إذ صرخ الشبان الثلاثة (الجاني والضحية والسوري الثالث) بأعلى صوتهم داخل المحل التجاري، ما جذب أنظار كثيرين فيه”.

ووفق موقع “nwzonline” الألماني، فإن الإسعاف الذي وصل بعد خمس دقائق من الحادثة، حاول إنقاذ الشاب إلا أنه كان قد مات، في حين شاركت سيارات الشرطة وطائرات الهيلوكوبتر في البحث عن الجناة والمشتبه بهم.

الشرطة قبضت على الجاني في الطريق الرئيسي، بعد أن هرب باتجاه شارع “أوك” داخل المدينة.

وتطابق حديث مواقع ألمانية بخصوص أن سبب الخلاف ديني، مع بيان شرطة المدينة الذي صدر اليوم.

وقتل لاجئون سوريون في مناطق مختلفة من دول اللجوء، إلا أن ألمانيا شهدت أكثر من حادثة، كان آخرها مقتل اللاجئ والصحفي السوري “م.ر”، في مدينة بامبيرغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، واعترف لاجئان سوريان بقتله بعد التحقيق، وفق الشرطة الألمانية، شباط الماضي.

كما أوقفت السلطات الألمانية العشرات من السوريين، خلال العام الماضي، بعد توجيه تهمٍ مختلفة تنوعت بين الجرائم الجنائية و”الإرهاب”.