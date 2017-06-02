قرار يقضي بأداء أبناء الحسكة الخدمة الاحتياطية في محافظتهم

رزان العمر: كلنا شركاء

نقلت مصادر إعلامٍ مواليةٍ عن محافظ الحسكة، جايز حمود الموسى، قوله إن رأس النظام بشار الأسد أصدر قراراً يقضي بخدمة أبناء محافظة الحسكة المطلوبين للخدمة الاحتياطية ضمن محافظتهم.

وأضاف الموسى، بحسب موقع “الوطن أون لاين” الموالي، بأن “هذا القرار يعتبر مكرمة جديدة لأبناء محافظة الحسكة، وقد جاء استجابة للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، والتي تكللت بموافقة السيد الرئيس على المقترح”.

وأشار محافظ الحسكة إلى أن “الجهات المعنية تقوم الآن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار”.

أثار هذا القرار غضب الموالين، الذين تساءلوا عن سبب عدم تعميم هذا القرار على كافة المحافظات، وخاصة طرطوس التي فقدت الآلاف من أبنائها دفاعاً عن بشار الأسد، حيث علّق أحدهم على القرار قائلا: “مو رايحة الا عابن طرطوس ومصياف بيخدمو حول العالم”، “ليش أبناء الساحل بدها تروح وتقاتل وتستشهد وهنن يخدموا بارضهم شو القصه”.

في حين رأى آخرون أن هذا القرار يأتي لزيادة أعداد عناصر قوات النظام في الحسكة، للوقوف في “الأكراد”، حيث علّق أحدهم قائلا: “بظن واضحة حتى يوقفو بوجه الكراد”، وأضاف آخر “اهالي الحسكة بيدافعو عن الجزيرة وسيقومون بلجم الاكراد الخونة خارج سوريا”.

وكان قد صدر تعميم من قبل محافظ الحسكة اللواء “جايز سوادة الحمود الموسى”، للدوائر الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع العام، يلزم فيه العاملين في القطاع العام بين سن 20 – 42 سنة المكلفين بالخدمة الاحتياطية بضرورة تقديم بيان وضع من شعب تجنيدهم كشرط للحصول على رواتبهم التي تشكل المصدر الأساسي والوحيد لمعظم العاملين في حياتهم المعيشية.

وعند مراجعة معظم الموظفين لشعب تجنيدهم للحصول على بيان وضع، رفض رؤساء شعب التجنيد تزويدهم بتلك الورقة تحت حجج مختلفة، إلا أنه يتم منحها عن طريق سماسرة مقابل مبلغ يتراوح بين 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب أو يزيد عن نصف المرتب الشهري للموظف.