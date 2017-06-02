بائعات روسيات يتشاركن أرصفة البائعين السوريين في دمشق

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وباتت تلك المظاهر جزءاً من الأسواق الشعبية على الأرصفة في شوارع العاصمة، لا تصبح غريبة سوى عند من يراها للمرة الأولى، وربما أصبحت مقصداً معتاداً لدى العديد من الزبائن.