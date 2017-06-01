قوات النظام تتقدم في محيط مسكنة وتحاول حصارها

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام وميليشياته اليوم الخميس (1 حزيران/يونيو)، سيطرتها على عدة قرى جنوب مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بعد معارك مع تنظيم “داعش”، في محاولة منها لإطباق الحصار على المدينة.

وأفادت صفحة “دمشق الآن” الموالية، بسيطرة قوات النظام وميليشياته على صوامع مدية مسكنة وبلدات جديعة كبيرة وجديعة صغيرة جنوب غرب مسكنة،

وأكد صفحة “مسكنة نيوز” أن قوات النظام اقتحمت مدينة الفار قرب صوامع الحبوب جنوب مسكنة وسط اشتباكات وقصف عنيف يستهدف المدينة.

وأضافت بأن قوات النظام وميليشياته، وبدعم جوي ومدفعي مكثف، ومنذ ساعات الصباح الأولى، تحاول التقدم من محور محطة القطار والالتفاف من الجهة الجنوبية على قرى الدبليو، رسم فالح، ومدينة الفار وصوامع الحبوب جنوب مدينة مسكنة، مؤكدة تقدم قوات النظام وسيطرتها على المزارع المحيطة بمحطة القطار، وسط اشتباكات عنيفة يخوضها مقاتلو “داعش” في المنطقة.

وشنّ الطيران الحربي غارات جوية مكثفة منذ الصباح، استهدفت أحياء وطرق ومراكز حيوية ومدارس في مدينة مسكنة ومحيطها، في حين وثق ناشطون 18 برميلاً متفجراً و31غارة جوية، وما يقارب 200 قذيفة مدفعية وصاروخية استهدفت مدينة مسكنة وأطرافها الجنوبية والغربية ومحيط صوامع الحبوب مساء أمس.

وتسعى قوات النظام لالتفاف على مدينة مسكنة من الجهة الجنوبية، بغية حصارها تمهيداً لاقتحامها والسيطرة عليها.