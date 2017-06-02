أهالي (كوباني) يشتكون من سوء الخبز الذي ينتجه فرن المدينة

كدر أحمد: كلنا شركاء

اعترض أهالي مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب، على سوء الخدمة الذي يقدمها الفرن الآلي الواقع غربي المدينة، واحتجوا على سوء جودة الخبز الذي ينتجه الفرن في الآونة الأخيرة.

وقدم الأهالي للمرة الأولى، وبشكل رسمي، شكوى للعاملين في هيئات الإدارة الذاتية في مدينة عين العرب، ووعد المسؤولون في الإدارة الذاتية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بمتابعة المسألة، على أمل إيجاد حل سريع لها، وإعادة إنتاج الفرن لخبر ذو جودة جيدة كما في السابق، حسب ما قاله الأهالي الذين قدموا الشكوى.

وأعادت مجموعة من الأهالي مخصصاتهم من الخبز، يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو، إلى الفرن، بسبب سوء جودة الخبز وتغير سماكة وطعم الخبز، وسرعة تفتته، ورافقهم إلى الفرن نائب رئيس هيئة الزراعة ومسؤولي الكومينات.

وقال “جميل”، أحد أبناء مدينة كوباني، إن “الفرن بات ينتج خبزاً سيئ الجودة، حيث يتفتت بعد ساعتين من شرائه، وهو أمر سيئ للغاية رغم أن سعر ربطة الخبز لم يتغير عن السابق”.

وأضاف “جميل” في حديث لـ (كلنا شركاء): “قدمنا منذ أيام اعتراضاً رسمياً للهيئات الخدمية في المدينة على أمل أن يتم حل هذه الموضوع”.

وتناقل ناشطون من مدينة كوباني عبر صفحات التواصل الاجتماعي أنه “لأول مرة في مدينة كوباني أهالي كوباني يحتجون على سوء جودة مادة الخبز بطريقة حضارية عن طريق كومينات، حيث توجه أعضاء كومينات إلى جهات المسؤولة، رافعين شكاوى أهالي كوباني بخصوص سوء جودة مادة الخبز، وقيام خليل شيخ مسلم نائب رئيس هيئة الزراعة بمرافقة الأهالي والتوجه إلى فرن كوباني الآلي للوقف على سبب سوء جودة مادة الخبز في هذه الأيام، وهناك العديد من الأمور والمشاكل بحاجة ماسة وضرورية لإيجاد حلول لها في كوباني وعلى رأسها أزمة المحروقات”.

ويبلغ سعر ربطة الخبز في مدينة كوباني 100 ليرة سورية، والذي تم تحديده منذ ما يقارب نصف عام، وكان السعر القديم 45 ليرة سورية، ولايزال وزن الربطة 1400 غرام.