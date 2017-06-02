أزمة البنزين تتسبب باشتباكاتٍ بين الميليشيات والشبيحة في حلب

زياد عدوان: كلنا شركاء

نشبت مشادات كلامية بين عناصر من الشبيحة والميليشيات الموالية للنظام مساء الأربعاء الماضي، قرب كازية السلام في مدينة حلب، بسبب أزمة البنزين الخانقة التي شهدتها مدينة حلب خلال اليومين الماضيين.

وتطورت المشادات إلى عراك بالأيدي واشتباكات تسببت بسقوط عدة جرحى بين الطرفين، في حين قامت سيارات الإسعاف التابعة لمنظمة الهلال الأحمر السوري بنقل الجرحى ومن بينهم ثلاثة مدنيين.

وقطع عناصر من ميليشيا (لواء القدس) الطريق في منطقة السليمانية قرب محطة وقود “تتان وخياطة” عقب امتناع عمال المحطة تزويد سيارتين تابعتين للميليشيا بالوقود، وكسروا سيارات المدنيين وضربوا المارة ووجهوا الشتائم التي طالت رأس النظام بشار الأسد.

وحضر عناصر من الأمن الداخلي “الشرطة” إلى محيط الوقود دون قيامهم بفض التجمعات لعناصر ميليشيا (لواء القدس)، نتيجة تهديد عناصر الميليشيا لعناصر الأمن بالقتل في حال اقترابهم.

وحاول العديد من المدنيين إبعاد عناصر الأمن خوفاً من أن تتطور المشادات الكلامية بينهم وبين ميليشيا (لواء القدس) وتتحول إلى اشتباكات قد تسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، في وقت غابت فيه الشرطة العسكرية الروسية عن فض تجمعات ميليشيا (لواء القدس).

وتسيطر ميليشيا (لواء القدس) على العديد من الأحياء والمناطق في مدينة حلب، وقد نفذت عشرات الانتهاكات بحق المدنيين في المدينة، كما أنها تعتبر نفسها السلطة العليا في المدينة، ومع تنامي هيمنتها على مدينة حلب يرى العديد من سكان المدينة أن النظام لم يعد قادراً على ضبط تلك الميليشيات التي أسسها لتكون إلى جانبه.