مع زيادة العرض وانخفاض الطلب… تراجع أسعار الخضار والفواكه في مدينة حماة

خالد عبد الرحمن: كلنا شركاء

تشهد أسواق مدينة حماة انخفاضاً في أسعار معظم المواد الضرورية للأسرة مع دخول شهر رمضان المبارك، ما يعد ظاهرة غير مسبوقة في أسواق المدينة التي تشتعل عادة قبل الموسم الرمضاني وخلاله.

ويتواصل نشاط الأسواق التجارية في مدينة حماة بشكل خجول نسبياً مع دخول شهر رمضان المبارك وسط انخفاض ملموس لأسعار الخضار الأساسية والفروج والدواجن بشكل عام، باستثناء اللحوم التي استقرت على معدلات سعرية مرتفعة نسبياً مقارنة بما قبل رمضان.

“محمد الأحمد” صاحب أحد محال بيع الفواكه في مدينة حماة، قال لـ (كلنا شركاء) إن أسعار الفاكهة الموسمية وأصناف الفواكه الأخرى سجلت انخفاضاً بسبب ضعف الطلب على الفاكهة عموماً خلال الشهر الفضيل والاستعاضة عنها بالحلويات المنزلية أو الجاهزة، ما جعل الفواكه تخضع لعروض تنافسية لجذب الزبائن.

ومن جانبه، قال “صبحي”، أحد أبناء مدينة حماة، إن الأسعار جيدة قياساً للفترة الماضية، سواء البيض أو الفروج، وكذلك الخضار التي شهدت انخفاضاً ملموساً، والسبب هو زيادة العرض عن حجم الطلب لكون معظمها أصبح في مواسمها وهذا انعكس إيجابياً على حركة الأسواق.

وأضاف “صبحي” في حديث لـ (كلنا شركاء): “الحمد لله أسعار الخضار مقبولة إلى حدٍ ما قياساً إلى الفترة الماضية التي كانت خانقة لنا بشكل كبير، فالأسعار مناسبة بشكل كبير وحركة الأسعار مضبوطة بشكل كبير، ونتمنى أن تبقى على هذه الأحوال طوال الشهر الفضيل”.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام عن مديرة فرع المؤسسة السورية للتجارة، “صباح سرميني”، قولها إنه “في إطار التدخل الإيجابي للمؤسسة للحيلولة من دون ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق في الشهر الفضيل، طرحت المؤسسة كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار منافسة أقل من الأسواق بحدود 10 إلى 25 بالمئة ترضي جميع الأذواق، وجميعها سلع مضمونة ومطابقة للمواصفات لحماية المواطن من الغش والاستغلال إضافة إلى بيع الخضر والفواكه والخبز”.

وأضافت “حضَّرنا سلات غذائية جاهزة للمائدة الرمضانية فيها مواد أساسية مثل العدس والتمر والشاي والمعكرونة والزيت وقد بدأنا البيع بالأسعار المخفضة والمعممة من الوزارة منذ تاريخ 21 أيار”.

وتشهد أسواق مدينة حماة والطق المؤدية إليها على مدار ساعات اليوم حركة سير خجولة إلى حد ما، تستمر حتى ساعة متأخرة من الليل، لغايات التسوق أو بشكل أكبر لغايات التنزه، حيث تتواجد عشرات الأسر في المتنزهات والحدائق العامة في المدينة خلال ساعات اليوم الطويلة.