أردوغان: لن نتردد في الرد على أي هجوم من سوريا على الأراضي التركية

كلنا شركاء: ترك برس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قوات بلاده لن تتردد في الري على أي هجوم على ينطلق من الأراضي السورية على الأراضي التركية.

ودعا أردوغان في كلمة له خلال الاجتماع الـ38 للمخاتير الذي أقيم في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة قبيل الإفطار اليوم الخميس، جميع دول العالم إلى مراجعة سياساتها في التعامل المنظمات الإرهابية.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تسكت إزاء أي محاولات إقامة دولة إرهابية على حدودها مع سوريا، وأضاف أنه سيتم سحب الجنسية عن الانقلابيين الذين فروا خارج البلاد في حال لم يعودوا خلال 3 أشهر إلى تركيا.

واعتبرت تركيا يوم الأربعاء أن تقديم الولايات المتحدة أسلحة لتنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي الامتداد السوري لتنظيم بي كي كي الإرهابي “أمر بالغ الخطورة”.

وفي سياق آخر، أعرب أردوغان عن خالص تعازيه لعموم الشعب التركي بضحايا المروحية المنكوبة التي سقطت مساء الأربعاء في ولاية هكاري.

وشدد على مواصلة قوات بلاده في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تواصل استهدف أمن واستقرار تركيا.