اليابان تعلن عن منحٍ دراسية للطلاب السوريين

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أعلن المكتب المؤقت للسفارة اليابانية في سوريا والدول المجاورة لها عن فتح باب القبول للمنح الدراسية للعام 2018 عن درجتي الماجستير والدكتوراه (الدراسات العليا).

وبحسب ما ذكر موقع “السفارة اليابانية في الجمهورية العربية السورية” فإن المنحة تشمل كافة الاختصاصات الدراسية وفق برنامج “MEXT”، على أن ينتهي التسجيل عليها في 20 حزيران الجاري.

ويشترط قبول المتقدم على المنحة أن يكون حاملًا للجنسية السورية أو الجنسية الفلسطينية السورية، وأن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 70%.

وحددت شروط المنحة أعمار المتقدمين بأقل من 35 سنة، أي أن يكونوا مولودين بعد 2 نيسان عام 1983، وتتطلب من المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية أو اليابانية.

وتمر مرحلة القبول بأربع خطوات هي، التأكد من الوثائق المطلوبة، امتحان اللغة، مقابلة تجريها مكاتب السفارة، والفحص النهائي في وزارة الخارجية اليابانية بطوكيو، وسيتم إبلاغ المتقدمين الناجحين فقط بعد خطوة “التأكد من الوثائق”.

وتستقبل السفارة اليابانية طلبات التقديم على المنحة في مكاتبها بسوريا ولبنان والأردن وتركيا والسعودية، وفي حال كان المُتقدم خارج تلك الدول بإمكانه التقدم عبر إرسال بريد إلكتروني على موقع السفارة اليابانية، [email protected]

للتقدم على المنحة ومعرفة تفاصيل أكثر: https://goo.gl/pC0QEj

الأسئلة الشائعة: https://goo.gl/QRzDcE