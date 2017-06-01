17 قتيلاً جراء قصفٍ استهدف مناطق الثوار في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى 17 شخصاً، وأصيب آخرون بجروح، أمس الخميس 1 حزيران/يونيو، جراء قصفٍ بالبراميل المتفجرة، واستهدافٍ بالعبوات الناسفة والصواريخ الحرارية في درعا.

و استهدفت مروحيات النظام مناطق سيطرة كتائب الثوار في محافظة درعا أمس بـ 28 برميلاً متفجراً، بالتزامن مع التعزيزات العسكرية الغير مسبوقة لقوات النظام والميليشيات الموالية له في مدينة درعا.

وقال الناشط هاني العمري، إن مروحيات النظام استهدفت الأحياء المحررة بدرعا البلد بـ 24 برميلاً متفجراً، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، هما (الطفل بكر قدور ـ حسن قدور)، كما استهدفت بلدة بصر الحرير شرق درعا بأربع براميل متفجرة.

وأضاف العمري في حديث لـ (كلنا شركاء)، أن استهداف مروحيات النظام لأحياء درعا البلد أتى بالتزامن مع وصول التعزيزات العسكرية لقوات النظام والميليشيات الموالية له إلى مقر عمليات قوات النظام في ملعب درعا البلدي (البانوراما)، بينما استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة كل من بلدات (الغارية الغربية ـ الغارية الشرقية ـ الصورة ـ علما) ومدينة داعل.

وارتفع عدد ضحايا استهداف قوات النظام للطريق الواصل بين بلدتي كفر شمس وعقربا شمال درعا إلى 15 قتيلا، وقال الناشط أحمد الديري لـ (كلنا شركاء)، إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق مستهدفة سيارة تتبع لكتائب الثوار، وعقبها استهدفت قوات النظام المتمركزة في المنطقة موقع التفجير بالصواريخ الحرارية، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً هم: (عبد الله حمزة ـ إياد الشعير ـ أحمد الخالد ـ عبدالإله الزرقان ـ أحمد الحسين ـ محمد النصار ـ أحمد الزرقاوي ـ علاء البرتقالي ـ طلال الغوثاني ـ تمام الغوثاني ـ محمد الغفاري ـ إبراهيم الحمدان ـ إبراهيم الشبلي ـ بلال خليفة ـ همام الرحيل ـ قاسم العر ـ جبران مهاوش)، بالإضافة لإصابة أكثر من 20 شخصاً آخرين بجروح.