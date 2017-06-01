جريمة اغتصابٍ في جبلة ضحيتها فتاةٌ قاصر وبطلها (شبيح)

غيث علي: كلنا شركاء

استفاقت مدينة جبلة في ريف اللاذقية يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو، على جريمة اغتصاب فتاةٍ قاصر، من قبل أحد الشبيحة، وبتسهيل امرأتين مشهود لهما بالدعارة.

وتناقلت مصادر إعلام موالية، منها صفحة “اللاذقية الآن” تفاصيل جريمة الاغتصاب، وأشارت إلى أنها وقعت يوم الثلاثاء في منطقة الدعتور في جبلة، وأن فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عاما، تم استدراجها من قبل امرأتين من جاراتها، بعد أن أغروها بوجود شخص يريد أن يتزوجها ويقابلها بهدف التعرف.

وأضاف المصدر إلى أن الأمر انتهى باغتصاب الفتاة في منزل المرأتين (فاديا وأم جعفر) اللتين سهلتا الأمر للجاني، مشيراً إلى أن لهما سجل دعارة قديم، وأن الجاني يدعى “شادي دواي”.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجاني “دواي” شبيح معروف ينتمي لميليشيات النظام.

كما نقلت “شبكة أخبار اللاذقية” خبر مقتل الطفل “ابراهيم عبد يوسف” (7 أعوام)، يوم الثلاثاء أيضاً، جراء إطلاق نار عشوائي أثناء تشييع أحد قتلى قوات النظام في مدينة جبلة، ويدعى “عبد الحميد الأحمد”. وأشار المصدر إلى أن إطلاق النار الكثيف تسبب أيضاً بإصابة 3 أشخاص آخرين بجراح خطرة.

وحمّل موالون قوات النظام وميليشياته التي تسيطر على المدينة، مسؤولية الفلتان الأمني الحاصل، والذي يذهب ضحيته أبرياء بشكل متكرر، مع زيادة عدد الجرائم المرتكبة في الساحل بشكل عام.

وكانت وثقت “شبكة أخبار جبلة” الموالية أكثر من 100 جريمة حصلت في الساحل السوري خلال شهرين فقط، تراوحت بين سرقة ونهب وقتل وانتحار وتجارة مخدرات.