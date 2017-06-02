(داعش) يمنع المدنيين في مناطقه من السفر لأداء فريضة الحج

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكدت مصادر إعلامية منع تنظيم “داعش” الأشخاص الراغبين في أداء فريضة الحج من مغادرة مناطقه، بحجة “الفرار من الجهاد”.

وأفادت صفحة “فرات بوست” على “فيسبوك”، أن تنظيم “داعش” منع الأشخاص الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج هذا العام من مغادرة البلاد، بحجة أنهم اتخذوا هذه الفريضة ذريعة من أجل “الفرار من الجهاد” ومناطق سيطرة التنظيم.

وأشار المصدر إلى أن الأهالي في مناطق تنظيم “داعش” سجلوا في موسم الحج هذا العام عن طريق تركيا مروراً بمكاتب خاصة في مدينتي الميادين والبوكمال.

وكان التنظيم فرض العام الماضي شروطاً على الراغبين في أداء فريضة الحج، والتي بموجبها يمنح التنظيم موافقة السفر، ومنها تزكية من قبل اثنين من عناصر التنظيم، وضمانات عودة (ملكية بيت أو غيره) موثق من عقارات التنظيم، وأن يكون طالب الترخيص من مواليد عام 1970 وما دون.

وطالب التنظيم حينها الراغبين بالحج بتأمين الثبوتيات، كصورة عن الهوية الشخصية، وصورتين شخصيتين، وصورة عن تصريح الحج الرسمي، وصورة عن “الدورة الشرعية”.