فيلق الشام: حركة (الزنكي) تهاجم مقراتنا في ريف حلب الغربي

سعيد جودت: كلنا شركاء

أكد المكتب الإعلامي لـ (فيلق الشام)، أن حركة (نور الدين الزنكي) اعتدت على مقرات الفيلق في ريف حلب الغربي، واعتقلت عناصره.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي لفيلق الشام، “أبو عمر فيلق”، في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”: “‏حركة الزنكي تبغي على فيلق الشام في ريف حلب الغربي فجر اليوم”.

وأشار إلى أن الحركة هاجمت مقرات الفيلق، واعتقلت عناصره، وصادرت أسلحتهم، وضمت النقيب “رامي قوجا” ولوائه (لواء الشمال) المفصول من الفيلق.

وكانت قد أعلنت القيادة العامة لفيلق الشام، يوم الثلاثاء 30 أيار/مايو، فصل (لواء الشمال) وقائده “رامي القوجا”، وطالبه بتسليم الممتلكات والسلاح العائد لقيادة الفيلق.

وأفاد بيان لفيلق الشام يومها، أن سبب الفصل جاء “بعد دراسة المخالفات والشكاوى الداخلية والخارجية لـ (لواء الشمال) التابع لفيلق الشام بقيادة النقيب مصطفى (رامي القوجا)”.

ووجه الفيلق من خلال بيانه تنبيهاً لبقية الفصائل بعدم ضم أي لواء أو كتيبة تابعة لفيلق الشام أو لواء الشمال إلا بعد استشارة قيادة الفيلق وحصولها على براءة ذمة من القيادة، كما طالبت قيادة الفيلق قائد لواء الشمال، وقادة الكتائب المفصولة بتسليم الممتلكات والسلاح العائد لقيادة الفيلق، والحصول على براءة الذمة.