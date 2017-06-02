(الأسايش) تطلق سراح أربعة معتقلين سياسيين

رزان العمر: كلنا شركاء

أفرجت قوات الأسايش التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، يوم أمس الخميس 1 حزيران/يونيو،عن أربعة من المعتقلين السياسيين في ريف الحسكة.

وأفاد موقع “يكيتي ميديا” أن الأسايش أفرجت أمس عن عضوين في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، في بلدة الجوادية في ريف الحسكة، هما “مناع محمد سعيد علي” المختطف منذ 20/3/2017، و”علي حمزة رمو” المختطف منذ 12/3/2017

كما أطلقت الأسايش أمس سراح “عدنان محمود” مسؤول هيئة حركة الشباب الكرد، في بلدة معبدة، وعن “عبد الحليم توفيق” العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، في بلدة القحطانية.

ولا يزال العديد من المعتقلين السياسيين في سجون (الاتحاد الديمقراطي)، ومنهم مراسل “يكيتي ميديا” “آلان سليم أحمد”، والذي اعتقل منذ جنازة البيشمركة “حبيب قدري” بتاريخ 15/8/2016، والمحامي “إدريس علو” عضو منظّمة عفرين للحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا المعتل منذ 8/11/2013، إضافة لعشرات المخطوفين من أعضاء أحزاب المجلس الوطني الكردي.