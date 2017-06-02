إطلاق تقرير (التصدي الاجتماعي في سوريا..أثر النزاع على رأس المال الاجتماعي)

وهيب اللوزي: كلنا شركاء

أطلق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت والمركز السوري لبحوث السياسات، أمس تقرير (التصدع الاجتماعي في سوريا..أثر النزاع على رأس المال الاجتماعي)، من معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية – قاعة الأوديتوريوم – الجامعة الأميركية في بيروت.

يشخص تقرير التصدع الاجتماعي أثر النزاع المسلح في سوريا على العلاقات الاجتماعية من خلال استخدام مفهوم رأس المال الاجتماعي مدخلًا لتحليل الثقة والتعاون والقيم المشتركة. ويطور البحث دليلًا مركبًا لقياس رأس المال الاجتماعي استنادًا إلى مسح ميداني متعدد الأغراض.

ويساعد تحليل هذا الدليل عبر الزمن والمناطق وتفصيل مكوناته ودراسة محدداته في فهم حالة التصدع الاجتماعي في سوريا. كما يقترح التقرير سياسات بديلة لتجاوز الآثار الاجتماعية الكارثية للنزاع

المركز السوري لبحوث السياسات هو منظمة غير ربحية غير حكومية، تعمل في ثلاث ميادين أساسية، هي: البحوث والدراسات الموجهة للسياسات، الحوار، الحشد والتأثير. يأتي ضمن هذه الوظائف الثلاثة أنشطة أخرى مثل التدريب وبناء القدرات خاصة في الوظيفة الأولى.

للإطلاع على النص الكامل للتقرير: هنا