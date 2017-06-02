تحالف العشائر العربية والتركمانية يحذّر من تسليم (داعش) الرقة لـ (ب ي د)

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حذّر “تحالف العشائر العربية التركمانية في سوريا”، من تسليم تنظيم “داعش” مدينة الرقة لتنظيم “ب ي د/ بي كا كا”، معتبراً ذلك لعبة، يسعى من ورائها (ب ي د) إلى تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن عمر دادا، نائب رئيس تحالف العشائر العربية التركمانية، قوله: “نعلم جيداً أن احتمال انسحاب داعش من الرقة وتسليمها لتنظيم (ب ي د) الإرهابي لعبة، ونرفض ذلك بشكل قطعي”.

وأكد أن السوريين لن يقبلوا بسيطرة “ب ي د” على الرقة، وانتقداً الولايات المتحدة قائلاً إن “إخراج الولايات المتحدة والموالين لها، تنظيماً إرهابياً (من الرقة) وإدخال تنظيم إرهابي آخر، يشير إلى مدى تجاهلهم لرغبات وطموحات الشعب السوري”.

وأشار داد إلى أن الهدف من سيطرة (ب ي د) على الرقة، يأتي في إطار مساعي تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، داعياً دول العالم وعلى رأسها تركيا للوقوف ضد هذا الخطر.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أمس الخميس، أن وزارة دفاع بلاده أكدت ما تناقلته وسائل إعلام حول تفاهم تنظيم (ب ي د) مع تنظيم “داعش”، بخصوص خروج الأخير من محافظة الرقة وانسحابه نحو تدمر دون قتال.