(إسلام علوش) يستقيل من جيش الإسلام ويتخلى عن اسمه الحركي

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أعلن الناطق السابق باسم (جيش الإسلام)، النقيب إسلام علوش، اليوم الجمعة (2 حزيران/يونيو)، استقالته من (الجيش)، بعد أشهر على استقالته من منصبه كناطق رسمي باسم جيش الإسلام.

وجاء في بيان نشره علوش على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “بعد موافقة القائد العام لجيش الإسلام على الطلب الذي قدمته، أعلن استقالتي من كافة المهام الموكلة إليّ في جيش الإسلام والمؤسسات التابعة له”.

كما أعلن علوش إنهاء التعامل باسم “إسلام علوش”، والعودة إلى الاسم الحقيقي (مجدي مصطفى نعمة).

وكان قد أعلن علوش، في آب/أغسطس من العام الماضي، استقالته من منصبه، نظراً “لما تقتضيه المصلحة العامة”، بحسب بيان له.