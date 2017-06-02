15 غارة روسية خلال 30 دقيقة في بلدة النعيمة قرب درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

استهدف الطيران الحربي الروسي، اليوم الجمعة (2 حزيران/يونيو) بلدة النعيمة شرق درعا بـ 15 غارة جوية خلال نصف ساعة، بالتزامن مع حشودٍ لقوات النظام والميلشيات الموالية له على جبهات مدينة درعا.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن بلدة (النعيمة) التي تلقت 15 غارة جوية، شبه مهجورة بالكامل بسبب كثرة القصف عليها، وتسببت الغارات اليوم بمقتل أحد عناصر كتائب الثوار وهو (محمد الصلخدي) وإصابة عدد آخر.

واستهدفت قوات النظام بدورها الأحياء المحررة من درعا البلد وبلدات ومدن (داعل ـ أم المياذن ـ صيدا ـ الغارية الشرقية ـ الغارية الغربية ـ علما ـ الصورة) بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، بحسب المصري.

وأشار المصري أيضاً إلى أن تعزيزات جديدة وصلت اليوم إلى مقر عمليات قوات النظام في ملعب درعا البلدي (البانوراما) لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع إفراغ قوات النظام لمشفى درعا الوطني من الطواقم الطبية وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

يذكر أن عدد القتلى في محافظة درعا يوم أمس وصل إلى 17 قتيلاً سقطوا باستهداف قوات النظام لطريق كفر شمس ـ عقربا شمال درعا بالصواريخ الحرارية، واستهداف الأحياء المحررة بدرعا البلد بـ 24 برميلاً متفجراً، بالإضافة لاستهداف بلدة (بصر الحرير) شرق درعا بأربع ببراميل متفجرة.